Il Comitato Vivi piazza del Popolo incontra il questore: "Vorremmo una pattuglia di polizia fissa" - IVG.it

Savona. “Siamo soddisfatti. Ci ha detto che piazza del Popolo è già al centro della loro attenzione e ci ha garantito che gliene sarà riservata ancora molta di più”. E’ questo il commento del presidente del Comitato Vivi piazza del Popolo dopo l‘incontro che si è tenuto oggi pomeriggio alle 17 in questura con il questore Giannina Roatta per chiedere alle forze dell’ordine di intraprendere azioni urgenti per risolvere i problemi legati alla sicurezza.

Il tema è riemerso proprio alcuni giorni fa. Nell’ultimo periodo si ricorda la spaccata alla pizzeria “La grotta marinata”, una violenta lite davanti alla pizzeria “Il nulla”. Questi episodi hanno riportato alla luce le preoccupazioni dei residenti della zona che la scorsa settimana hanno chiesto un incontro urgente. Dopo l’episodio sono passati in occasione delle visite nella città della Torretta a sostegno del candidato di centro destra Angelo Schirru il senatore Massimiliano Romeo, il leader della Lega Matteo Salvini e il ministro del turismo Massimo Garavaglia.

Una richiesta, ripetura da tempo, di avere un presidio di polizia: “Noi abbiamo chiesto – spiegano dal Comitato – la possibilità di avere una pattuglia fissa di forze del’ordine in modo da disincentivare atti di criminalità. Ci fosse sempre qualcuno in divisa sarebbe un deterrente“.

Recentemente, durante un incontro tra i residenti e uno dei candidati sindaco, gli abitanti avevano sottolineato la necessità “di contributi per incentivare i commercianti ad aprire nuove attività in questa zona. Altrimenti rischiamo solo che venga a investire quello che non deve”.

E hanno manifestato in più occasioni la volontà di svolgere della manifestazioni in quella piazza in modo da renderla viva e vivibile: “Il mercato del lunedì lo abbiamo voluto noi. Solo che poi han distrutto i paletti dei parcheggi e rimane la sporcizia per terra”. In queste condizioni: “I bambini come gli anziani non frequentano questo posto perchè hanno paura“.