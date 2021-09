Il "Borreani" in diretta: Quiliano&Valleggia, Vado e Cairese agli ultimi test prima di fare sul serio - IVG.it

Non è più calcio d’agosto, né si può catalogare il triangolare di questa sera come una serie di amichevoli. I temi di interesse sono tanti perché fra una manciata di settimane cominciano i campionati e sarà per tutti necessario ottenere i risultati. Ecco dunque che il memorial di questa sera assume più le sembianze di un “laboratorio” nel quale perfezionare quanto provato durante la preparazione.

Il Quiliano&Valleggia cerca conferme dopo il triangolare di sette giorni fa contro Soccer Borghetto e Legino. Freccia verde o passo indietro? Domenica la prima ufficiale in Coppa Liguria contro il Savona.

Per la Cairese, invece, si tratta del penultimo test prima dell’esordio fra una decina di giorni contro il Varazze. In mezzo, ci sarà la gara di ritorno in coppa contro il Finale.

Grande curiosità, infine, per la formazione juniores del Vado, dalla quale il club di Franco Tarabotto potrebbe attingere anche per la Serie D.

QUILIANO&VALLEGGIA VS VADO JUNIORES

Partita equilibrata, le squadre fanno possesso palla senza però attaccare con trame particolarmente interessanti. La sblocca il Vado con Accatino dopo una decina di minuti circa. Raddoppiano i rossoblù: uscita sbagliata del portiere del Quiliano&Valleggia e facile tap in dei ragazzi di Gracchi. La juniores del Vado si sta dimostrando in palla. Giunti al ventesimo, oltre ai due goal i baby rossoblù hanno realizzato due reti e creato i presupposti per incrementare il divario. Un dato per sintetizzare la partita del Quiliano&Valleggia: zero tiri nello specchio della porta. Il primo squillo dei bianco-rosso-viola arriva sul finale di gara, con Olivieri che ci prova dalla distanza. Conclusione abbondantemente alta sopra la traversa. Il Quiliano&Valleggia riesci ad accorciare con Poggi ma il Vado chiude i conti con Kola. Finisce 3 a 1 per i rossoblù.

Il Quiliano&Valleggia si è schierato con Bruzzone, Serra, La Piana, Rankoth, Fiori, Rebizzo, Enrile, Olivieri, Seck, Grippo (cap.) e Saino. In panchina si accomodano Vasoli, Carocci, Poggi, Vezzolla, Fabbretti, Bazzano, Magnani, Ottonello e Armellino

Il Vado Juniores ha risposto con Cirillo, De Cerchi, Varaldo, Iadanza, Fontana, Turone, Revello, Prina, Lagorio, Freccero e Accatino. A disposizione ci sono Venturino, Noro, Minuto, Kola, Parodi, Moscino e Daneri

QUILIANO&VALLEGGIA VS CAIRESE

La Cairese scende in campo con Rizzo, Gaggero, Brusco, Boveri, Tamburello, Baccino, Grandoni, Briano, Poggi, Durante e Leotta. Pronti a subentrare ci sono Avollo, Prato, Doffo, Venturino, Maxhicay, Berretta, Facello, Pastorino e Brignone.

Il secondo undici titolare scelto da mister Ferraro è il seguente: Vasoli, Fiore, Carocci, Poggi, Vezzolla, Russo, Ottonello, Magnani, Intili, Bazzano, Fabbretti. A disposizione: Bruzzone, La Piana, Grippo, Rebizzo, Fiori, Serra, Olivieri, Saino, Enrile.

Questa versione del Quiliano&Valleggia sembra aver approcciato meglio la partita. Contro una squadra di categoria superiore, seppur imbottita di giovani, i quilianesi dimostrano una buona fluidità di manovra e un discreto temperamento.

[ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO]