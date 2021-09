Arcieri La Fenice D’oro, il 29 agosto sono state scoccate le frecce giuste: per i carcaresi hanno spiccato Tilda Pesce e Flavio Siri - IVG.it

Stella. Nella giornata del 29 agosto, presso il campo in località della Reverdita Comune di Stella S. Giovanni, si è svolta la gara 70/60mt Round (OL) – 50mt Round (CO) +OR.

La Fenice d’oro era presente con gli atleti Tilda Pesce, per il settore giovanile, che ha chiuso a 565 punti conquistando il secondo posto e Flavio Siri, per il settore Master, classificatosi al quinto posto.

Il presidente si è dichiarato molto soddisfatto per il risultato ottenuto dal settore giovanile e ha ringraziato la società ASD Compagnia Arcieri 5 Stelle per l’ottima organizzazione.