I volontari di "Savona Pulita" lanciano l'appello: "Pulizia e decoro non possono prescindere dal senso civico delle persone" - IVG.it

Savona. “I giardini, che sono una spazio verde della città e sono frequentati da molti bambini, sono lasciati in uno stato di totale abbandono e incuria. Non solo da parte delle istituzioni, ma anche dei cittadini stessi, che non si preoccupano minimamente di lasciare rifiuti fuori dai cestini (che ci sono e con il relativo sacchetto), di portare a spasso il cane dove c’è il cartello di divieto, di usare le aiuole come water dei propri cani, senza bottiglietta né sacchetto”. Lo afferma Monica Pastorino, una dei volontari di “Savona Pulita” che ieri sono andati a “raccogliere la spazzatura presente in via delle Trincee”.

Secondo la volontaria “nessuna promessa (anche in questo periodo di campagna elettorale) di rendere Savona di nuovo pulita e decorosa (aspetto quanto mai necessario per sviluppare economia e turismo) può prescindere dal senso civico e comunitario delle persone che qui vivono. Io, come insegnante, quotidianamente insegno ai miei alunni ad essere rispettosi del bene pubblico e come cittadina, mi do da fare nel mio piccolo a raccogliere l’immondizia nel quartiere (certo una collaborazione di chi di dovere non guasterebbe!), ma senza uno spirito comunitario gli sforzi sono vani così come tante belle parole dei futuri candidati sindaci, se non saranno seguite dai fatti”.

Conclude: “L’esempio di molti e una campagna di sensibilizzazione e di sostegno, oltre che di controllo, può fare la differenza. È con questa speranza che andremo a votare”.