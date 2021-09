I Migliori Siti per Comprare e Vendere Case - IVG.it

Il mercato immobiliare è pieno di siti web che offrono servizi ed annunci. Per questo i portali sono una valida piattaforma sui quali caricare gli annunci per indirizzare gli acquirenti. Tutti gli annunci contengono foto, descrizioni, prezzo, indirizzi e tante altre informazioni, ma non tutti i siti di annunci immobiliari sono efficaci allo stesso modo.

Per tale motivo esiste una lista dei migliori siti per comprare e vendere case. Vediamo nel dettaglio quali sono, ponendo l’attenzione in particolare su un portale nuovo e molto apprezzato dalle Agenzie abbonate: ImmobiliOvunque.

Esistono siti immobiliari gratuiti, a pagamento, verticali, generalisti o specifici ed oltre il 53% degli acquirenti hanno trovato casa attraverso un annuncio immobiliare. Approfondiamo insieme questa tematica per condurvi verso i migliori.

CASE24.IT

Partiamo forse dal meno conosciuto, ma certamente valido sito di annunci immobiliari per comprare e vendere case. Pur essendo una piattaforma con meno annunci immobiliari ha un vantaggio non poco importante per gli utenti che scelgono di atterrare sul sito.

Su Case24.itnon è necessario registrarsi e questo è fondamentale perché implica l’eliminazione di un passaggio che potrebbe richiedere un paio di minuti, nel momento in cui è necessario inserire dei dati.

CASA.IT

Casa.it è un sito abbastanza visitato perchè permette agli utenti e alle Agenzie di poter comprare, affittare e vendere in tutta Italia. Consente l’inserimento di annunci sia da parte di Agenzie che di privati. Inoltre tra i vari servizi che offre questo portale vi è la possibilità di calcolare il valore dell’immobile che vuoi acquistare o vendere.

IMMOBILIOVUNQUE.IT

ImmobiliOvunque.it è considerato un ottimo portale di annunci e servizi, che focalizza la sua attenzione sull’Agente Immobiliare. Su questo portale si possono caricare annunci, immagini, video e planimetrie illimitate. In più c’è l’opportunità di calcolare un mutuo personalizzato e valutare il tuo immobile direttamente online. Per questo nella home è presente una parte dove poter prendere un appuntamento.

Gli annunci sono tutti visibili senza un criterio di rotazione automatica e la ricerca è semplice e pratica. Una parte molto importante di Immobili è la sua sezione blog. Qui potrai trovare consigli relativamente al tema immobiliare di varia natura come: imposte sulla prima casa, suggerimenti sui migliori quartieri e città dove acquistare casa e tasse da pagare. Per questo ImmobiliOvunque non è solo un portale di annunci, ma offre servizi all’utente per generare la sua soddisfazione.

IMMOBILIARE.IT

Se stai pensando a quale sito di annunci immobiliari affidarti, allora Immobiliare.it può essere una soluzione giusta. Certamente, grazie alla sua reputazione acquisita negli anni, ad oggi è un portale che riscontra molto successo. Permette di inserire il tuo immobile online gratuitamente. Inoltre potrai inserire i dati, zona, foto, metratura e prezzo dell’immobile che vuoi vendere. I filtri di ricerca costituiscono un vantaggio di questo sito immobiliare.

IDEALISTA

Idealista è un portale abbastanza famoso insieme ad Immobiliare.it. In Italia è molto apprezzato per la possibilità di vendere terreni, oltre che la vendita e acquisto di immobili. Forse è proprio questa la sua peculiarità. Esiste una sezione apposita dove poter caricare gli annunci inserendo tutto ciò che può essere utile alla vendita, come ad esempio foto, prezzo, metratura e tanto altro. Anche qui i filtri di ricerca permettono di migliorare la navigazione dell’utente rendendola più semplice e veloce.