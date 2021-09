Green pass, il ministro Orlando: "Il tampone gratis è un messaggio politicamente sbagliato" - IVG.it

Liguria. “Su tutte le forme ulteriori di vaccinazione e di riduzione del costo credo si possa ragionare: però mettere il tampone gratis significa in qualche modo dare un segnale che considero politicamente sbagliato”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, parlando della proposta della Cgil sul tampone gratuito per i lavoratori.

“Mi pare che anche il sindacato – ha aggiunto – stia guardando oltre il passaggio proposto da Landini a livello nazionale”.

“Oggi il Green pass ha aumentato l’accesso alla vaccinazione e ritengo semmai importante la gestione delle specifiche situazioni nelle imprese: non credo che siamo ancora fermi alla discussione su green pass si, green pass no”.

E a proposito della crisi dell’industria e del settore automotive il ministro ha detto: “C’è in generale un tema che riguarda le politiche industriali nel nostro Paese e in particolare direttamente o indirettamente il settore dell’Automotive. Su questo penso si debbano creare le condizioni che aiutino a gestire queste transizioni. Rincorrere crisi per crisi diventa sempre più difficile: oggi è necessario aprire un tavolo su tutto il comparto e su questa base costruire degli strumenti che ci servano anche per i prossimi decenni”.