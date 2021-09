Green Pass dipendenti statali, Usb: "Nessun senso, si abbia il coraggio di introdurre l'obbligo vaccinale" - IVG.it

Liguria. “L’obbligo per i lavoratori statali, così come per la scuola, evidentemente non ha alcun senso dal punto di vista sanitario, come d’altronde complessivamente lo strumento del green pass, e se il ministro Speranza dovesse davvero dare a questo provvedimento la dignità di misura sanitaria, dovrebbe immediatamente dopo pensare alle dimissioni da Ministro della Salute”.

A dirlo è l’Unione Sindacale di Base. “Era nell’aria e adesso si sta concretizzando, addirittura sembrerebbe su iniziativa del Ministro della Salute, quindi spacciandolo per misura sanitaria quale evidentemente non è”.

“È chiaro, invece – proseguono dal sindacato -, come dietro a questa nuova forzatura ci sia la mano del ministro Brunetta che, vale la pena ricordarlo, già nel giugno del 2020 dava per finita la pandemia e chiedeva dall’opposizione il ritorno in ufficio degli ‘statali fannulloni'”.

“Se si vuole assumere una misura sanitaria allora si abbia il coraggio di aprire il confronto sull’obbligo vaccinale. Il resto – concludono – è tutto fuffa e pruriti padronali”.