“Grazie” scritto con gli indumenti: Emanuele di 9 anni ringrazia così i piloti di Canadair ed elicotteri - IVG.it

Cisano sul Neva. Si chiama Emanuele, ha 9 anni, e vive a Cisano, le cui colline sono state devastate dagli incendi che nelle ultime 48 ore hanno impegnato centinaia di persone tra vigili del fuoco, volontari e personale delle forze dell’ordine e delle pubbliche assistenze.

Proprio per loro, ed in particolare per i piloti di elicotteri e Canadair, il bimbo ha compiuto un gesto piccolo, ma molto significativo, venuto dal cuore.

Ieri, mentre i mezzi aerei sorvolavano senza sosta i cieli del Comprensorio albenganese, ha raccolto vari indumenti e, sul terrazzo di casa, ha composto la parola “Grazie”, abbastanza grande da essere visibile dai piloti a cui ha voluto rivolgere il più sincero dei ringraziamenti, interpretando senza ombra di dubbio il sentimento di un’intera comunità.