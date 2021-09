Travolto da un muro mentre ristruttura un locale commerciale: infortunio sul lavoro a Valleggia, deceduto un uomo - IVG.it

Quiliano. Si è verificato poco prima delle 16 un grave incidente sul lavoro a Valleggia, nel comune di Quiliano.

Secondo quanto accertato, l’incidente è avvenuto all’interno di un locale commerciale di via Diaz attualmente in fase di ristrutturazione in vista della prossima apertura di un’attività.

All’interno erano al lavoro quattro operai; tre di loro si sono allontananti per portare fuori alcune macerie. Improvvisamente, uno dei muri ha ceduto ed ha investito l’unica persona ancora dentro i locali. Si tratta di un uomo di poco più di 40 anni.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della croce rossa di Quiliano, insieme al personale dell’automedica e ai vigili del fuoco.

Nonostante il rapido arrivo del soccorso sanitario ed i tentativi di rianimazione messi in atto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.