Grave incidente stradale a Cisano, motociclista ventenne perde la vita - IVG.it

Cisano sul Neva. Un grave incidente si è verificato questa sera a Cisano sul Neva, lungo la strada che conduce alla frazione di Martinetto.

Secondo quanto riferito, intorno alle 21.40 un centauro di circa 20 anni, originario di Albenga, stava viaggiando in sella al proprio scooter quando, per motivi non ancora accertati, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote.

Dopo aver sbandato, il giovane sarebbe andato ad impattare contro un muretto posto a lato della carreggiata e successivamente contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Albenga insieme agli operatori di Savona Soccorso.

Nonostante la rapidità di intervento da parte dei sanitari, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri dipendenti dalla compagnia di Alassio.