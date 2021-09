Giornate europee del patrimonio: a Savona Pinacoteca, Museo della Ceramica e Museo Pertini a ingresso gratuito - IVG.it

Savona. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 le collezioni della pinacoteca civica e del museo della ceramica di Savona saranno visitabili gratuitamente durante le giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre.

Oltre alla visita libera, sarà possibile assistere ad alcuni approfondimenti sulle opere in collezione a cura degli operatori museali della Cooperativa solidarietà e lavoro.

Nell’ambito dell’iniziativa, nelle stesse giornate avrà luogo a Palazzo Gavotti il corso per docenti “Corpi Narranti” ideato da LaboratorioL e Italia Nostra sezione di Savona in collaborazione con il gruppo di professionisti Informazione. Incentrato sul tema del corpo, il corso approfondirà le metodologie didattiche del teatro sociale, del Caviardage, del Writing and Reading e della didattica dell’arte attraverso laboratori e conferenze tenuti da esperti di calibro nazionale.

La Pinacoteca e il Museo saranno aperti sabato 25 settembre: ore 10-13.30 e ore 15.30-18.30; e domenica 26 settembre: ore 10-13.30.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, anche il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo (Fortezza del Priamàr, Savona) sarà visitabile gratuitamente dalle ore 15.30 alle 18.30. Domenica inoltre alle ore 17 sarà possibile assistere a una lectio magistralis del professor Silvio Riolfo Marengo.

Anche il Civico Museo Archeologico e della città aderirà all’iniziativa con il seguente programma:

– Sabato 25 Settembre, ore 10 -13.30: visita guidata “Lo scavo della Cattedrale medievale di Savona: visita al cantiere archeologico e alla relativa sezione espositiva del Civico Museo Archeologico e della Città”. Ingresso: €5

– Sabato 25 Settembre, ore 16.30-18: presentazione della Rivista “Ligures” a.a 16-17 edita dall’IISL. Ingresso gratuito.

– Domenica 26, ore 15-18: visita guidata “Un percorso per non vedenti nel Civico Museo Archeologico e della Città”. Ingresso gratuito.

Per partecipare a tutte le iniziative sarà necessario, come da disposizioni governative vigenti, essere in possesso del green pass.