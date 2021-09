Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare, Vaccarezza: "Un ricordo a chi ha donato la vita" - IVG.it

Oggi è il nove settembre. Una data importante e carica di significato storico per la Marina. “Giornata della Memoria dei marinai scomparsi in mare” a perenne ricordo del sacrificio dei marinai, militari e civili, deceduti e sepolti in mare.

Si ricorda infatti il sacrificio di 1673 uomini degli equipaggi della corazzata Roma e dei cacciatorpedinieri Da Noli e Viv​aldi, affondati a seguito degli attacchi tedeschi all’indomani dell’armistizio tra l’Italia e gli Alleati.

Oggi, il corpo della Marina Militare, è composto da uomini e donne che lavorano con passione e meritano rispetto, onore e tutela. Oggi un commosso ricordo a chi, per tutto questo, ha donato la vita.