Giampedrone a Tovo San Giacomo per il progetto di messa in sicurezza del Maremola - IVG.it

Tovo San Giacomo. E’ stata Tovo San Giacomo la seconda tappa della giornata savonese dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone.

Ad accogliere il responsabile della protezione civile e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza è stato il sindaco Alessandro Oddo.

Il Comune di Tovo ha commissionato una serie di studi ed approfondimenti che hanno consentito di realizzare un progetto complessivo di messa in sicurezza del Maremola. Il progetto, che cuba poco più di 800 mila euro, ha già ottenuto due finanziamenti: uno da Regione Liguria (per 100 mila euro) e l’altro dallo Stato (per 220 mila euro).

“Oggi, insieme all’assessore regionale Giacomo Giampedrone, abbiamo preso in carico la parte restante del progetto che sarà inserito nella programmazione triennale di Regione Liguria”, commenta Vaccarezza.