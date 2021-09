Giacomo Piccinini sulla cultura: "Con noi una Loano frizzante, ricca di appuntamenti e progetti per tutte le età" - IVG.it

Loano. “La cultura è un arricchimento. Dà autonomia di pensiero, stimola e apre la mente”. Lo afferma convinto Giacomo Piccinini, candidato sindaco della lista Nuova Grande Loano.

“Noi consideriamo la cultura uno strumento basilare di crescita personale e sociale, un’opportunità che vogliamo offrire a piene mani a tutti. Che si parli di arti maggiori o minori, o semplicemente di attività ricreative, tutto ciò che porta ad ampliare il bagaglio di conoscenze noi lo interpretiamo come cultura”.

“Prevediamo di trasformare Loano in una cittadina frizzante, ricca di appuntamenti ed occasioni con progetti rivolti a tutte le età – prosegue il candidato sindaco Piccinini – Anche con la collaborazione delle associazioni culturali loanesi, sempre molto attive, sapremo ridare vivacità al panorama culturale di Loano.”

“La riqualificazione della biblioteca comunale sarà uno degli interventi immediati – anticipa il candidato sindaco di Nuova Grande Loano – Vogliamo che sia più inclusiva, un punto di incontro e di socialità, dobbiamo metterla in grado di offrire molti più servizi con orari più prolungati favorendo la fruizione anche da parte degli studenti. L’accesso alla cultura deve essere garantito a tutti, con particolare attenzione verso chi rischia di esserne tagliato fuori. Penso allo sviluppo di una sezione dedicata agli audiolibri, basilare per ipovedenti e non vedenti, ma anche a molte altre iniziative.”

“Chi si occupa di cultura lo deve fare con una passione particolare, deve amarla, comprenderne l’importanza e la bellezza, e deve avere una spiccata propensione a volerla condividere. Queste sono le persone con cui contiamo di lavorare”

Anche per il Museo del Mare e della Marineria, una perla nel settore, si troveranno le soluzioni adatte perché sia valorizzato come merita.

“L’assessorato alla cultura – prosegue il candidato sindaco Piccinini – si occuperà anche di valorizzare le peculiarità del nostro territorio, dalla cucina alle tradizioni, quindi la nostra cultura locale, trasformandole in ‘esperienze’ da offrire ai turisti, sempre più alla ricerca di qualcosa di tipico e unico da vivere e scoprire. Anche questo rientrerà nel concetto di ‘turismo esperenziale’ che rivoluzionerà la gestione, la qualità e il risultato della nostra industria principale, il turismo appunto.”

“Senza dimenticare che ‘cultura’ è anche cultura civica, guida al rispetto degli altri e della cosa pubblica. E che ‘cultura’ porta con sé l’accezione di educazione, dall’alimentazione alla sostenibilità ambientale, dall’importanza dell’attività fisica al valore del volontariato e dell’altruismo. Per questo sarà essenziale una collaborazione costante con la dirigenza scolastica ed il corpo insegnante delle scuole di Loano”, aggiunge Giacomo Piccinini.

“Sicuramente la lista Nuova Grande Loano saprà essere all’altezza delle sue promesse, generosa di idee ed iniziative. I candidati di questa lista sono curiosi, hanno mille interessi, proposte innovative. Anche in questo campo la lista si distinguerà per il suo dinamismo. Abbiamo tutto quello che serve per rendere più appagante vivere nella Nuova Grande Loano che ci aspetta”, conclude il candidato sindaco Giacomo Piccinini.