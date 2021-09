Gatta bloccata in un’intercapedine da un paio di giorni: la bella Pelliccina liberata dai vigili del fuoco

Savona. Rimane bloccata per due giorni all’interno di un’intercapedine nelle fondamenta della sua casa, ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco una bella gatta multicolore riacquista la libertà. E’ successo a Savona, nel quartiere della Villetta, lunedì.

I proprietari della gatta hanno lanciato l’allarme quando la piccola non è più rientrata a casa da sabato. Poi la scoperta, Pellicina era rimasta bloccata in uno spazio largo circa 15 centimetri, che era diventato la sua “prigione” per un paio di giorni.

Fortunatamente l’intervento di sei vigili del fuoco è stato utile per ridare libertà alla gatta visibilmente impaurita: è stata infatti aperta una grata che permette di accedere all’intercapedine. Dopo i primi momenti di timore, l’animale è poi uscito e ha potuto rivedere i suoi padroni che l’hanno accolta con coccole e croccantini.

Ovviamente, i proprietari di Pellicetta ringraziano il personale dei vigili del fuoco della sezione di Savona per essere intervenuti con prontezza ed essere riusciti a trovare una soluzione per liberare la loro amata gatta.