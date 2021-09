Gasolio sull'asfalto della Sp3: due incidenti a distanza di pochi minuti tra Ceriale e Cisano - IVG.it

Ceriale-Cisano. Una macchia di gasolio sull’asfalto, nel tratto compreso tra la ex Polveriera e l’abitato Campochiesa, ha creato più di un problema agli automobilisti nella mattinata odierna.

Sono stati infatti due gli incidenti avvenuti a pochi minuti di distanza sulla Sp3 tra Ceriale e Cisano.

Prima un conducente, per via della strada resa scivolosa, ha perso il controllo della sua auto, andando a sbattere contro un muro. Sul posto, la polizia locale di Albenga per i rilievi del caso.

Pochi minuti dopo la stessa sorte è toccata ad un’altra auto. Fortunatamente, in entrambi i casi non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli: uno è stato trasportato in codice giallo, l’altro in verde, in ospedale.