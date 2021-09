Funivie, Paita: "Commissario pensi ai problemi dei lavoratori" - IVG.it

Savona. “La strada da seguire per evitare che la vicenda delle Funivie Savona precipiti nel caos è chiara: il commissario agisca e prenda subito in mano la situazione”. A dirlo è l’onorevole Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti alla Camera, dopo la notizia dell’avvio della procedura di licenziamento per i lavoratori di Funivie.

“Insieme alla vice-ministra al Mims Teresa Bellanova – spiega – ci siamo impegnate perché si arrivasse alla nomina di un commissario straordinario, poi individuato nel Provveditore interregionale per le opere della Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Ora chiedo che il commissario cominci a prendere le decisioni necessarie a gestire in modo sensato questa delicata fase societaria e industriale”.

“Innanzitutto bisogna occuparsi dei problemi riguardanti i lavoratori – conclude – perché non é accettabile che vengano abbandonati al loro destino. Chiedo anche al ministro Giovannini di farsi carico della questione”.