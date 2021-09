Funivie, Branca (Sinistra per Savona): "Annuncio disastroso ma non inaspettato, conseguenza della rassegnazione che si respira qui" - IVG.it

Savona. “La Funivie S.p.A. di Savona ha annunciato la liquidazione e quindi il licenziamento collettivo di 70 lavoratori, ma questo annuncio disastroso, non è certo una notizia inaspettata”. Così Maria Gabriella Branca, candidata consigliere comunale a Palazzo Sisto per la lista “Sinistra per Savona”, a sostegno della coalizione di Marco Russo, e responsabile giustizia e legalità della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“Questa è la conseguenza inevitabile dello stato di abbandono e di rinuncia, di quella rassegnazione che si respira a Savona, nonostante i proclami assurdi della amministrazione uscente – aggiunge Branca – Per risanare e rilanciare il piano dell’impianto occorre progettare secondo un ampio quadro territoriale di sviluppo, avere un’idea del comprensorio economico savonese, realizzare una programmazione degli interventi, ricercando finanziamenti nazionali ed europei”.

Come farà Savona a reggere quest’altro contraccolpo economico ed occupazionale? “In questo modo si sancisce ulteriormente il fallimento di ciò che avrebbe dovuto risollevare le sorti della città e non solo: la progettualità dell’area di crisi complessa, che non è stata in grado in questi anni di creare e tanto meno smuovere nulla – attacca la candidata di Sinistra per Savona – Dobbiamo uscire immediatamente da questa situazione di degrado economico, istituzionale e occupazionale, rilanciando vari asset industriali e tecnologici, secondo i principi di una economia circolare e sostenibile dal punto di vista ambientale”.

“I dipendenti di Funivie S.p.A. – conclude Branca – non hanno il tempo di aspettare, e Savona neppure”.