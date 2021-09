Fratelli d'Italia, costituita la sezione albenganese di "Gioventù Nazionale": ecco da chi è composta - IVG.it

Albenga. “E’ con grande onore che comunico una importante novità politica per la città di Albenga e per il suo comprensorio, stamattina si è costituita, nella Città delle Torri, la sezione di ‘Gioventù Nazionale’, movimento giovanile di Fratelli d’ Italia”. A comunicarlo, in una nota, è il presidente del circolo di Fratelli d’Italia Roberto Crosetto.

La presentazione della nuova realtà politica è avvenuta in mattinata alla presenza del responsabile provinciale Simone Gattini, di dirigenti del partito e di giovani leve simpatizzanti.

“I giovanissimi Giulio Robello De Filippis, Antonio Visciano e Gabriele Tommaselli hanno dato vita a questa determinante presenza politica pieni di entusiasmo e di freschezza. Auguro a loro tutto il bene possibile ed un futuro politico brillante per fare fiorire ad Albenga la giusta politica” conclude Crosetto.