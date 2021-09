Fotoregali.com: personalizzazione e qualità artigianale per un regalo sorprendente   - IVG.it

Azienda italiana fondata nel 2006, Fotoregali.com trasforma in un’esperienza alla portata di chiunque la creazione e l’acquisto di regali personalizzati: stampe, abbigliamento, cover, album e molto altro ancora. Alla base di ogni prodotto c’è l’impegno artigianale del team interno, accompagnato da consegna rapida (opzione di spedizione gratuita) e strumenti di creazione di grafiche e collage semplici e immediati, con controllo delle immagini. L’assistenza in tempo reale e sconti 20% su un’ampia selezione di articoli arricchiscono il valore di ogni acquisto.

Il team di produzione è a disposizione per soddisfare ogni richiesta del cliente e le immagini sono scrupolosamente controllate prima di procedere alla stampa. In caso di imperfezioni, grafici esperti procedono alle correzioni, per l’adattamento all’area di stampa e migliorare la luminosità dei colori. Tutto per garantire una stampa di qualità e in alta definizione, che valorizzi ogni immagine inoltrata dai clienti.

Qualunque sia l’occasione, su www.fotoregali.com c’è il dono giusto. Sono presentate centinaia di opzioni, organizzate sia in base al destinatario (partner, amici, mamma, bambini, ecc.) che per ricorrenza (ad esempio compleanno, addio al celibato, San Valentino, laurea, Natale) e tipologia (bomboniere, regali per la casa, regali con foto, eccetera).

Selezionare il prodotto desiderato e personalizzarlo è davvero semplice. Basta navigare tra le sezioni di Fotoregali.com e scegliere l’articolo, dopodiché indicare la grafica desiderata o caricare la foto da stampare. Tante le alternative: dalla stampa su tela ai portapenne, dagli album alle foto puzzle.

Il customer care è in grado di fornire tutto il supporto di cui il cliente può avere bisogno, perché l’obiettivo della sua soddisfazione venga sempre centrato. Per mettersi in contatto con il servizio clienti è disponibile sia il canale telefonico che la pratica chat online.

La consegna può realizzarsi anche in 24/48 ore e la serenità di un acquisto sicuro riguarda anche i metodi di pagamento: carta di credito grazie a PayPal, contrassegno e bonifico bancario.

Per i tuoi regali scegli l’originalità: visita www.fotoregali.com e iscriviti alla newsletter, ricevi subito uno sconto di 5 euro.