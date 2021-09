Fiorella Mannoia incanta il pubblico di Andora, il sindaco Demichelis: "Grande evento live e in piena sicurezza" - IVG.it

Andora. “Questa è la platea più grande davanti alla quale abbiamo suonato questa estate. In tempi di Covid tutto è più difficile sia per noi che per il pubblico, ma la vostra presenza qui, è per me, un atto d’amore”.

Così un’acclamatissima Fiorella Mannoia salutando il pubblico che ieri ha assistito ad Andora l’ultima data del suo tour estivo, ospite di “Endless Summer”, concerto gratuito di fine estate organizzato dal comune di Andora che ha offerto una platea di 2.000 posti.

Dietro le quinte, il rito dei ringraziamenti alla sua band, in diretta su Instagram, l’incontro con i fans e con l’amministrazione. “Bravo sindaco!” ha detto Fiorella Mannoia a Mauro Demichelis che si complimentava con lei per il concerto e per aver incantato il pubblico di Andora. L’artista più volte nel corso del concerto aveva sottolineato come la pandemia avesse impedito alla gente di incontrarsi sotto un palco.

“E’ bello tornare ad ascoltare la grande musica dal vivo. Questo è un evento che abbiamo voluto fortemente – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis salutando dal palco il pubblico presente – Andora questa sera dimostra che in Italia, se davvero si vuole fare qualcosa, lo si può fare, in sicurezza, rispettando tutte le regole anche in tempi di covid. Basta avere coraggio”.

“Devo dire un sentito grazie ai funzionari, tecnici, impiegati e agli operai comunali, al responsabile della sicurezza, alle Forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale, alla nostra Protezione civile, alla Croce bianca, al personale di security e ai volontari che hanno fatto parte di una perfetta macchina organizzativa che ha permesso di garantire sicurezza e distanziamenti”.

guarda tutte le foto 6



Fiorella Mannoia incanta Andora e i suoi fans

“Abbiamo ospitato tanti andoresi, molti turisti e fan di Fiorella Mannoia venuti ad Andora appositamente per questo evento” conclude il primo cittadino.

Saltata l’edizione dello scorso anno a causa della pandemia, l’amministrazione Demichelis ha scelto di tornare ad ospitare la grande musica come in passato, con i concerti di Loredana Bertè, Enrico Ruggeri, Jerry Calà, Nomadi o Edoardo Bennato.