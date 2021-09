Finale Free Music dona un pianoforte al Comune di Balestrino - IVG.it

Balestrino. I ragazzi di Finale Free Music donano un pianoforte che non veniva più utilizzato al Comune di Balestrino, regalandogli una seconda vita.

“Il generoso gesto dei ragazzi di #finalefreemusic è nato anche dalla condivisone e l’apprezzamento del progetto #DiscoverBalestrino che, non solo si prefigge di valorizzare la storia, la cultura e l’arte del nostro territorio, ma si pone l’obiettivo di ricercare l’interesse sociale, di unire le comunità e di far incontrare professionalità, passioni e talenti”, hanno fatto sapere dal Comune.

La finalità del Progetto ‘Suona con ME0 di #FFM è quella di creare spazi musica arte per conoscersi, partecipare a esperienze in modo alternativo e, attraverso progettualità, far diventare uno spazio pubblico un luogo d’arte, di musica e di connessione.

“Un luogo dove si sviluppano idee creative senza esaltare il singolo soggetto ma dove si vuole aiutare lo spettatore a partecipare attivamente ai progetti. Grazie a chi ha partecipato soprattutto a Lorenzo Vicino, Valentina Sloboda e Camilla Jeanine. Non resta solo che dirvi: c’è un pianoforte nelle Scuderie del Marchese che vi aspetta”, hanno concluso dal Comune.