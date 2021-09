Festival Internazionale di Musica in Duomo a Savona con le note di Aonzo e Plotino - IVG.it

Savona. Carlo Aonzo, Giulio Plotino. Mandolino e violino insieme per incantare, domani sera in Duomo a Savona, in uno degli appuntamenti più attesi della rassegna proposta nella IX Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona.

Carlo Aonzo, mandolinista di fama internazionale e reduce da concerti in tutto il mondo, si esibirà con il violinista Giulio Plotino nella formazione del Gran Duo, che ha visto il proprio debutto nel 2018 al Paganini Genova Festival. Da questa originale “collisione” culturale nasce un connubio virtuoso tra due anime musicali affini e complementari. I due artisti danno vita ad un duo raffinato e intrigante, capace di coinvolgere il pubblico di ogni età. Il savonese Carlo Aonzo, uno fra i massimi esponenti dell’arte mandolinistica, è direttore artistico e fondatore dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino, docente e divulgatore del mandolino classico italiano.

Giulio Plotino, genovese, già Primo Violino del Gran Teatro La Fenice di Venezia e della West Australian Symphony Orchestra, ospite presso la London Philharmonic Orchestra, il Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, la Barcelona Symphony Orchestra, la Malaysian Philharmonic Orchestra e altre, anch’egli ha tenuto concerti in tutto il mondo.

Insieme si esibiranno alle 21 in uno spettacolo affascinante e suggestivo, volto a riproporre al grande pubblico la particolare musicalità dello strumento suonato da un giovane Paganini. Nella formazione del Gran Duo, i due artisti ci faranno ascoltare un repertorio sorprendente, che spazia da Boccherini a Paganini.

L’evento è svolto in collaborazione con gli Amici di Paganini di Genova. Appuntamento gratuito. Obbligatorio green pass.