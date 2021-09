Festival Internazionale di Musica: concerto pianistico in Duomo a Savona - IVG.it

Savona. La seicentesca cornice del Duomo di Savona ospiterà il concerto pianistico di Lorenzo Bevacqua questa sera alle 21.

Già vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, sarà il protagonista del Festival Internazionale di Musica di Savona promosso dall’Associazione Ensemble Nuove Musiche.

Tra i tanti artisti di fama internazionale che si esibiranno, il Festival Internazionale di Musica di Savona ha ritagliato ampio spazio dedicato ai giovani più promettenti. Dopo il grande successo di pubblico e applausi, dei pianisti Tommaso Boggian e Umberto Ruboni, ora è la volta di Lorenzo Bevacqua che saprà coinvolgere con musiche di Franz Liszt, Sergej Vasil’evi Rachmaninov, Igor Fëdorovič Stravinskij.

Lorenzo Bevacqua, classe 1993, si è diplomato al Conservatorio di Musica di Cosenza nel 2016. Molto importante per la sua formazione artistica è stato l’incontro con pianisti di fama internazionale come Ingrid Fliter, Piero Rattalino, Igor Roma, Enrico Pace, Aldo Ciccolini, Sergio Perticaroli, Cristiano Burato, Boris Petrushansky e Leonid Margarius. Nonostante la giovane età ha tenuto recitals in festival internazionali ed è vincitore di oltre 14 concorsi pianistici nazionali ed internazionali.

Il suo interesse per i compositori italiani lo ha portato a partecipare all’incisione delle sette sonate di Alessandro Longo, una prima uscita mondiale pubblicata sulla rivista “Amadeus” nel giugno 2019. È docente presso l’Accademia dell’Associazione Musicale Dozzese e l’Accademia Alfredo Impullitti di Bologna, tiene regolarmente incontri organizzati dall’Accademia Pianistica di Imola dedicati alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie che lo hanno portato a suonare, nel giro di pochi anni, per più di mille ragazzi. Inoltre è stato selezionato tra più di 120 pianisti dall’Accademia di Imola per frequentare il nuovo corso sperimentale di didattica con il Maestro Franco Scala.

Il suo debutto con orchestra risale al 2014 presso il Teatro Rendano di Cosenza, ha eseguito il Quarto Concerto di Beethoven sotto la bacchetta del M° Donato Sivo. La mini rassegna creata in collaborazione con il Concorso pianistico di Albenga vedrà ancora esibirsi Ai Watanabe il 26 novembre e Elia Cecino il 17 dicembre.

Il 3 dicembre sarà la volta di Giuseppe Marco Daniele del Conservatorio di Cosenza.

L’evento è a ingresso gratuito. E’ richiesto il Green Pass.