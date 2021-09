Festa tra colleghi fuori dall’ospedale porta il Covid al Santa Corona: due infermieri positivi - IVG.it

Pietra Ligure. Una festa – secondo alcune voci un pensionamento – fuori dall’ospedale porta la preoccupazione Covid all’interno del Santa Corona di Pietra Ligure. E’ quanto successo qualche giorno fa: tra una trentina di infermieri due (vaccinati) sono risultati positivi al Coronavirus. La vaccinazione infatti non esclude la possibilità di contrarre il virus, ma offre una buona copertura di protezione, evitando anche complicazioni gravi della malattia.

A seguito del risultato di un tampone positivo, a catena, per il resto dei presenti alla festa sono iniziati i controlli per verificare un’eventuale propagazione del contagio: per il momento solo un collega è risultato positivo. A quel punto è partita la corsa all’isolamento per i due dipendenti della sanità savonese.

Gli esiti degli altri tamponi arriveranno però solo nella giornata di domani. Come da linee guida, nel frattempo, gli operatori sanitari vaccinati e muniti di regolare dispositivi di protezione individuale prestano servizio seguendo i normali turni finché non viene riscontrata la positività.