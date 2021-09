Festa in casa Pirates: Carola Bianchelli è campionessa nazionale juniores - IVG.it

Si sono conclusi sabato i campionati europei juniores di flag football e le nazionali italiane di categoria tornano vittoriose con 3 ori ed 1 argento. I titoli di categoria sono andati alle nazionali juniores Under 17 maschile e femminile ed Under 15 maschile. Piazza d’onore per la nazionale Under 15 femminile.

Protagonista nel team under 17 femminile vincitore del titolo Europeo, c’è Carola Bianchelli #32 , titolare e perno difensivo del Blue Team . Grande soddisfazione nel team ligure dei Pirates 1984 per la conquista del titolo continentale con in campo l’atleta albisolese di scuola pirata.

Michele Giacchello, Presidente Pirates 1984: “Questa vittoria ci riempie di orgoglio per Carola, per i Pirates e per tutto il movimento. Siamo contenti per lei , per i suoi genitori e per i coach che la seguono da quando ha iniziato 4 anni fa con autentica passione e grande dedizione al lavoro, sia sul campo che in palestra. Iniziando giovanissima, ha potuto sviluppare , migliorare ed affinare nel corso degli anni , sia la parte tecnica che quella fisica. Oggi possiamo affermare che anche la scuola Pirates produce atleti da nazionale. Ai coach, ai preparatori ed a tutto lo staff vanno i miei personali complimenti, perché è anche grazie al loro duro lavoro che gli atleti possono raggiungere risultati importanti. Un ringraziamento anche alla Fidaf che, nonostante tutte le difficoltà oggettive in questi anni di pandemia, è riuscita ad organizzare un campionato Europeo in maniera impeccabile”.

Intanto i Pirates 1984 hanno ripreso al Pirates Field di Luceto, unico campo in Liguria tracciato permanente da football americano, la preparazione in vista del prossimo campionato il cui inizio è previsto il prossimo febbraio.