Federscherma, Roberto Faldini entra nella Commissione Scuola - IVG.it

Savona. Nella sua ultima riunione il Consiglio federale della FIS ha definito la composizione delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro Federali che resteranno in carica per il nuovo quadriennio olimpico 2021/2024.

Sono stati confermati Linda Kaiser (Genovascherma) nella Commissione Promozione e Immagine, Renato Buratti (Circolo della Spada Liguria) nella Commissione Impianti e nel Gruppo di Lavoro Attività Agonistica e Ranking, Giuseppe Di Terlizzi (Circolo Scherma La Spezia) e Leonardo Patti (Circolo della Spada Liguria) nel Gruppo di Lavoro Attività Agonistica e Ranking mentre Roberto Faldini (Circolo Scherma Savona) entra a partire da questa stagione nella Commissione Scuola.

Sono stati inoltre nominati anche i delegati provinciali della FIS: conferma per Claudio Baratta (Genovascherma) a Genova e per Moreno Destro a Imperia e nuova nomina per Giampiero Martelli (Circolo Scherma La Spezia) alla Spezia e per Paolo Bracco (Circolo Scherma Savona) a Savona.

“Congratulazioni ai dirigenti nominati da parte di tutta la scherma ligure”, scrivono dalla Federazione.