Ex Mondomarine, il passaggio a Palumbo Superyachts è ufficiale - IVG.it

Savona. E’ stato perfezionato e firmato oggi l’atto formale con il quale viene rilasciata a favore di Palumbo Superyachts Savona Srl la concessione ventennale per il mantenimento e l’uso del complesso per nautica da diporto per lo svolgimento dell’attività di costruzioni di nuovi yacht e di manutenzione/refitting per le unità da diporto presso la banchina nord-est del bacino portuale di Savona.

Si tratta dell’atto conclusivo in attuazione a quanto deliberato dal Comitato di Gestione del 7 maggio 2021.

Il ritardo burocratico aveva scaldato lavoratori e sindacati che in più occasioni avevano manifestato per velocizzare l’iter. L’ultima volta a giugno per chiedere “conferme sulla concessione, piano industriale e garanzie occupazionali”. Al termine del faccia a faccia con l’Autorità portuale era arrivata una prima schiarita rispetto alla vertenza sui cantieri navali savonesi: entro la fine del mese di giugno sarà completata la procedura sull’assegnazione della concessione ventennale. La Palumbo Super Yacht aveva infatti ricevuto richiesta formale di integrazione e completamento della documentazione richiesta, con riferimento alle garanzie economiche sul sito produttivo e il suo futuro nel settore della cantieristica navale.