Eventi calamitosi, bando PSR per ripristino strutture e macchinari agricoli: ad Albenga Confagricoltura aiuta a presentare domande - IVG.it

Albenga. La Regione Liguria ha recentemente aperto il PSR dedicato al ristoro fino all’80% dell’investimento sostenuto, da parte delle imprese agricole, per il ripristino di strutture e macchinari danneggiati a seguito di eventi riconosciuti come calamitosi.

Tale procedura, aperta con urgenza dall’assessore all’agricoltura Alessandro Piana, si è resa attuabile a seguito del riconoscimento da parte del Mipaaf dell’eccezionalità degli eventi occorsi in data 2 e 3 ottobre 2020 nei diversi territori (DM del 16 agosto 2021). Il PSR prevede che la domanda sia presentata dai beneficiari entro e non oltre 12 mesi dall’evento calamitoso, ovvero entro il 2 e 3 ottobre.

“Questi dettami – affermano da Confagricoltura – hanno ‘costretto’ la Regione a predisporre il bando PSR sottomisura 5.2 in forma semplificata, proprio per permettere la presentazione delle istanze entro il 4 ottobre 2021. Le strutture territoriali di Confagricoltura sono a disposizione delle aziende del territorio comunale, per supportarle nella presentazione delle domande e nella curatela delle stesse”.

“Per meglio coordinare ogni eventuale richiesta di ulteriori delucidazioni nel merito, o semplicemente per avere un primo contatto tra le aziende interessate e Confagricoltura, contattare la seguente mail: liguria@confagricoltura.it”.