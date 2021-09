Eurobike 2021, Finale Outdoor Region si presenta al mercato tedesco con importanti novità - IVG.it

Finale Ligure. Ha aperto ieri i battenti Eurobike, la più importante fiera del mondo ciclo, che per l’ultima volta si terrà a Friedrichshafen, sul Lago di Costanza. Dopo le numerosissime partecipazioni del nostro territorio con il Club di Prodotto Finale Bike Hotels e con Finale Outdoor Resort, venerdì e sabato sarà la Finale Outdoor Region a prendere parte con un proprio stand ad “Holiday on Bike”, l’appuntamento dedicato al turismo in bici, dove storicamente il pubblico tedesco, tra cui anche media e tour operator, incontra le più belle bike destination al mondo e trae ispirazione per la propria vacanza in bici.

La partecipazione, resa possibile anche grazie al supporto dei Comuni di Finale Ligure e Pietra Ligure, rappresenta un’occasione imperdibile per incontrare il pubblico tedesco, mercato prioritario per il prodotto outdoor della Region e per presentare in anteprima le grandi novità del nostro territorio.

In primo luogo la FOR You Card, strumento ideato per finanziare la manutenzione del territorio, che coinvolgerà sia gli operatori che gli stessi clienti a partire da metà settembre. Non una semplice fidelity card, ma uno strumento smart e innovativo che servirà per raccogliere le risorse necessarie per un’attenta manutenzione di sentieri e falesie di arrampicata, l’essenza stessa del prodotto outdoor.

Le prime For You Card saranno omaggiate agli oltre 700 concorrenti attesi alla gara Enduro World Series di Finale Ligure che andrà in scena dal 16 al 19 settembre, ma il sistema sarà operativo a tutti gli effetti dal mese di ottobre, uno dei periodi di maggior afflusso di turisti outdoor nel Finalese.

L’altra grande novità che sarà presentata alla fiera è la nuova piattaforma di booking della Region. Attivo già da alcune settimane, il nuovo strumento raccoglie le proposte di accomodation ed esperienze degli operatori del Consorzio.

Con pochi click, ora il turista può finalmente acquistare soggiorni ed esperienze attraverso un canale ufficiale ed entrare facilmente in contatto con operatori che propongono diverse attività, anche alternative alla mountain bike, come gite in barca, escursioni, archeotrekking, arrampicata, attività sempre più richieste da chi sceglie il Finalese per una vacanza attiva. Un passo in avanti davvero importante per la destinazione e per rendere l’esperienza del turista molto più facile, veloce e sicura.

Sinonimo di facilità e sicurezza anche la piattaforma OutdoorActive, che raccoglie tutta la rete sentieristica mountain bike della Region, oltre alle falesie, molti sentieri per l’hiking e punti di interesse.

Uno strumento decisivo non solo perché permette ai turisti di orientarsi facilmente sul territorio con il proprio smartphone e di evitare così spiacevoli esperienze, ma anche un importantissimo veicolo promozionale dal momento che OutdoorActive conta una community di oltre 10 milioni di utenti.

Insomma, non mancheranno le cose da raccontare a clienti di lingua tedesca “vecchi” e nuovi che faranno visita allo stand della Finale Outdoor Region, dove sarà presente anche il merchandise ufficiale lanciato nel mese di giugno firmato dall’artista finalese Sergio Olivotti.

La partecipazione ad Eurobike fa parte di una più ampia serie di azioni di promozione della destinazione verso il mondo tedesco, insieme al viaggio stampa per la rivista austriaca “Lines” e a quello per la rivista “BIKE”, magazine di riferimento in Germania per la mountain bike, organizzati nei mesi di luglio.

Enrico Guala, direttore marketing del Consorzio: “Il pubblico di lingua tedesca è sicuramente consolidato per il nostro territorio, ma è fondamentale continuare la promozione su questo mercato, che sappiamo essere molto esigente e attento alle novità. Offrire sentieri mantenuti e di qualità, strumenti moderni e facili per prenotare la propria vacanza e per orientarsi sul territorio siamo certi sia la via per far sì che i turisti di area tedesca continuino a scegliere il nostro magnifico territorio per le loro vacanze in bici”.