Esenzioni pedaggi in A10, affondo di Arboscello: "Perché Savona ancora esclusa?" - IVG.it

Liguria. Il tema dell’esenzione dei pedaggi autostradali è tornato in discussione in Consiglio regionale: su questo argomento sono state presentate due interrogazioni, una di Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), sottoscritta dai colleghi del gruppo, la seconda da Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Arboscello ha chiesto alla giunta perché le esenzioni sulla A10 sono state estese solo fino al casello di Albisola escludendo Savona, nonostante anche il tratto Albisola-Savona sia interessato da cantieri. Il consigliere ha ricordato che dal 5 Luglio l’esenzione totale del pedaggio, già applicata sui tratti autostradali interessati da cantieri, è stata estesa alle stazioni di Ovada, Masone, Albisola, Celle Ligure, Varazze, Arenzano, Genova Pra’, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto e Genova Est.

“Al di là dei gravi e pesanti disagi che i liguri e i lavoratori sono costretti a subire a causa dei lavori di manutenzione che interessano le autostrade liguri, rimane il problema dell’esenzione del pedaggio, che non risolve il traffico, ma è sicuramente un riconoscimento del danno subito – sottolinea lo stesso Arboscello -. All’interno delle tratte in cui è concessa l’esenzione del pedaggio manca il tratto autostradale Albisola-Savona. Questo crea una forte discriminazione per i savonesi e per gli utenti che transitano da lì, che sono fra l’atro la maggior parte degli utenti”.

“L’esenzione oggi si ferma ad Albisola e le persone, per evitare di pagare il pedaggio al casello di Savona, escono a Savona, si riversano nel traffico cittadino, e poi riprendono l’autostrada ad Albisola, e viceversa al ritorno. Così oltre a creare una grossa discriminazione, si peggiora anche la situazione del traffico locale”.

“Considerando che i lavori che creano maggiori e pesanti disagi sono nella galleria Ranco al confine tra Albissola e Savona non è giustificata l’esclusione di Savona dall’esenzione del pedaggio, perché le maggiori ore di coda si registrano maggiormente da Varazze verso Savona” aggiunge.

Il consigliere Pastorino ha chiesto alla giunta di intervenire su Autostrade spa per definire, a vantaggio degli utenti, un regime chiaro e trasparente di gestione delle tratte gratuite, indipendentemente dalla stazione di entrata e di uscita.

Il consigliere regionale ha ricordato il caso di un viaggiatore che, sulla tratta “Genova Est – Arma di Taggia”, per fruire dell’esenzione sarebbe dovuto uscire ad Albisola e poi rientrare ad Albisola stessa per proseguire il viaggio.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone in una lunga e dettagliata risposta ha illustrato l’ultimo programma di esenzioni attuato sulla rete ligure sottolineando, inoltre, i ripetuti inviti della Regione ai concessionari di fornire informazioni tempestive.

L’assessore ha spiegato che la mancata esenzione del casello di Savona, sulla A10, è legata al fatto che i provvedimenti di riduzione o azzeramento del pedaggio vengono adottati dai concessionari della tratta qualora sia superato un certo valore percentuale dell’incremento dei tempi di percorrenza a causa di cantieri.

Giampedrone ha annunciato che il presidente della Giunta Giovanni Toti ieri ha comunque trasmesso al ministero competente una istanza formale per attivare la procedura anche per il tratto Savona–Albisola, visti i pesanti disagi provocati dal cantiere nella galleria “Ranco”.

E dopo la risposta in assemblea regionale: “Apprendiamo con favore che l’assessore Giampedrone abbia inviato una nota al Ministero competente per sollevare il problema del casello di Savona, ma si tratta di un intervento tardivo, ora aspettiamo la risposta” conclude Arboscello.