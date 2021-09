Ecco “Borgio Verezzi per tutti”, Murrighile: “Una lista ‘rosa’ e giovane formata da persone trasparenti” - IVG.it

Borgio Verezzi. “Borgio Verezzi è casa mia, qui sono nato, cresciuto e ci lavoro. E vedere Borgio essere l’ombra del paese che è stato e perdere un po’ la sua identitá mi ha spinto ad essere qua e a decidere di metterci la faccia, supportato da un gruppo fantastico, che sono le persone che abbiamo presentato oggi”.

Sono questi i motivi che hanno spinto il 34enne Gabriele Murrighile a candidarsi alla carica di sindaco alle prossime amministrative di Borgio Verezzi 2021. È attualmente direttore sanitario dell’Avis di Finale Ligure e della Croce Verde Finalborgo e medico di struttura presso centri per anziani e disabili.

Guida la lista “Borgio Verezzi per tutti”, che si è presentata ufficialmente alla cittadinanza nella mattinata odierna (18 settembre), in piazza Magnolia. “La nostra è una lista ‘rosa’ e giovane, composta da 6 donne e 4 uomini, – ha esordito Murrighile. – È formata da persone trasparenti e con alte competenze diverse: non ci sono simboli politici né interessi particolari alle spalle”.

Ed ecco, in sintesi, proposte e obiettivi del candidato sindaco e dei componenti della lista: “Noi non parliamo volutamente di un vero e proprio programma elettorale, ma abbiamo stilato e presentato 10 proposte perchè il nostro principale interesse è quello di coinvolgere la popolazione”.

“Abbiamo parlato di ‘referendum cittadino’ e di ‘question time’. Vogliamo portare davvero il cittadino ad essere protagonista della vita del paese in modo che Borgio torni ad essere un luogo in cui le persone abbiano voglia di trascorrere del tempo”, ha concluso il 34enne.

Ecco di seguito l’elenco dei candidati (10) alla carica di consigliere:

Beatrice Iannello: Laureata in scenografia per il teatro attiva da sempre nelle attività teatrali locali;

Marina Nizzola: Ex ostetrica gestisce un Bed & Breakfast a Borgio Verezzi;

Maria Serena Bruno: Studentessa di odontoiatria e milite una pubblica assistenza;

Raimonde Tatti: Ligure d’adozione, educatrice;

Chiara Salvi: Medico di famiglia abitante di Borgio Verezzi alla prima esperienza come candidata a elezioni comunali;

Simona Simonetti: Laureata in fisica ed ex assessore a Vado Ligure;

Italo Mazzucco: Antifascista, commerciante, attento al sociale;

Gianluigi Caviglia: operatore ecologico, ex operaio Ghigliazza;

Martino Marinoni: Per trent’anni maestro elementare a Borgio Verezzi. Dirigente dell’unione sportiva Borgio Verezzi;

Pino Raimondo: insegnante, pensionato. Consigliere ed assessore nel Comune di Borgio Verezzi dal 2001 al 2016.