Eccellenza, il Varazze si impone all’Olmo-Ferro: 1-0 all’Alassio - IVG.it

Risultato: Varazze-Alassio 1-0 (s.t. 2’ Damonte)

Celle Ligure. All’Olmo-Ferro Varazze ed Alassio cercano i primi tre punti stagionali nella sfida valida per la seconda giornata del campionato di Eccellenza 2021/2022. Risulta già essere una prova della verità dunque per le formazioni allenate da Berogno e Luciani, tecnici consapevoli dell’importanza di non sbagliare ulteriormente dopo le sconfitte patite in occasione dell’esordio di domenica scorsa.

I padroni di casa scendono in campo con Faggiano, P. Cavallone, Damonte, Severi (cap.), Andreoni, Patrone, Bottino, Brini, Perasso, G. Cavallone e Caruso

A disposizione ci sono Parodi, Petrone, Farci, Rossi, Bettella, Daudo, Filippone, Aiello e Iardella

Gli ospiti rispondono con Chinchio, Cutrona, Lombardo, D. Coulibaly, Invernizzi, I. Coulibaly, Passalacqua, Cordano, Gargano, Pondaco (cap.) e Toriello

In panchina si accomodano Ben Ayech, Bruzzone, Cafiero, Leandri, Panarello, Parodi, Noceti, Bazzarini e Oviahon

Alle 16:02 circa l’arbitro comanda l’inizio della sfida con il Varazze immediatamente volto alla propensione offensiva.

All’11’ Bottino rompe gli indugi dopo una prima fase equilibrata calciando verso la porta, ma il suo tentativo termina alto

Al 22’ occasione per l’Alassio! Gargano suona la carica per i suoi, ma la sua conclusione termina larga mantenendo lo score sullo 0-0

Al 24’ ancora ospiti pericolosi. Invernizzi di testa sfiora la rete, ma il suo tentativo sfiora soltanto la traversa della porta difesa da Faggiano

Al 28’ Caruso prova a spezzare l’equilibrio, tuttavia viene chiuso in corner da un difensore avversario

Al 29’ ecco la reazione del Varazze. Damonte in progressione calcia verso la porta, ma la traversa gli impedisce di esultare: che brivido per l’Alassio!

Al 31’ Pondaco con un siluro dal limite dell’area impensierisce la retroguardia avversaria: Faggiano però fa buona guardia e para in tuffo

Al 41’ il Varazze prova a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il colpo di testa non sortisce gli effetti sperati

Al 43’ Damonte alimenta il forcing offensivo dei locali, tuttavia Chinchio in due tempi non si fa sorprendere

L’arbitro comanda 2 minuti di recupero

Al 47’ Pondaco viene ammonito per proteste successivamente ad una clamorosa occasione avuta dai padroni di casa

Termina così 0-0 un primo tempo divertente, al momento però viziato dal poco cinismo di entrambe le formazioni. L’impressione è che sia Varazze che Alassio possano vincere, con un episodio che potrebbe cambiare la storia del match.

Alle 17:04 circa prende poi il via la seconda frazione, questo con entrambi i mister che optano per confermare lo stesso undici mandato in campo nei primi 45’

Al 2’ pronti via ed è subito vantaggio per i padroni di casa. Damonte di testa sfrutta lo splendido assist del compagno e fulmina Chinchio indirizzando sul secondo palo: è 1-0 Varazze all’Olmo-Ferro!

Al 5’ Gargano prova a trovare la reazione ospite, ma il suo tentativo termina altissimo

Al 9’ Severi commette un intervento falloso, prontamente sanzionato dal direttore di gara: cartellino giallo per lui e ottima punizione per l’Alassio

Al 10’ Lombardo prova ad impensierire Faggiano, ma la sua conclusione termina alta

Al 14’ arriva un’altra ammonizione all’indirizzo di un difensore della squadra allenata da Luciani

Al 16’ entrambi i tecnici optano per cambiare qualcosa. Il Varazze sostituisce Caruso per favorire l’ingresso di Aiello, mentre l’Alassio manda in campo Oviahon al posto di Gargano

Al 20’ Aiello prova immediatamente a rendersi pericoloso, ma Chinchio blocca in maniera plastica

Al 22’ il Varazze ha l’occasione per chiuderla, ma l’estremo difensore avversario ancora una volta risponde presente

Al 24’ Luciani sceglie di operare altre due sostituzioni schierando Leandri e Panarello al posto di Invernizzi e Cordano

Al 28’ l’Alassio costruisce un’altra buona azione, ma Faggiano con sicurezza risponde presente salvando i suoi

Al 30’ Andreoni compie un brutto intervento: cartellino giallo per lui

Al 33’ mister Berogno sceglie di inserire forze fresche per mantenere il vantaggio: dentro Iardella e Daudo al posto di Giacomo e Pietro Cavallone

Al 40’ ecco una girandola di cambi. Gli ospiti sostituiscono Cutrona e Cordano inserendo Parodi e Bruzzone, questo mentre i locali si affidano a Farci e Bettella al posto di Bottino e Damonte

Al 44’ l’Alassio va vicinissimo al pareggio. Passalacqua ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione sfiora soltanto il palo alla destra di Faggiano: brivido per il Varazze!

L’arbitro comanda 2 minuti di recupero.

Termina così 1-0 un match divertente, una gara decisa da un lampo di Damonte abile a sfruttare al meglio l’illuminante cross del compagno. Sfida salvezza vinta dai padroni di casa dunque, cinici nel capitalizzare una delle migliori occasioni create. Proseguono le difficoltà invece in casa Alassio, squadra apparsa comunque in ripresa rispetto alla sconfitta sofferta domenica scorsa.