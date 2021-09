Eccellenza, Lorenzo Carocci passa dal Quiliano&Valleggia alla Cairese - IVG.it

La Cairese ha comunicato di aver inserito in organico Lorenzo Carocci, proveniente in prestito dal Quiliano&Valleggia. Classe 2000, Carocci gioca prevalentemente come terzino sinistro, ma all’occorrenza può giocare anche più avanti. La società lo ha scelto dopo l’addio di Fabio Moretti per motivi di studio.

“Voglio ringraziare il Quiliano&Valleggia – afferma il dg Franz Laoretti – è una società con cui c’è un ottimo rapporto, in primis con il presidente Landucci e con il ds Marotta. Hanno capito le nostre esigenze e hanno messo al primo posto l’interesse del ragazzo, visto che era una pedina importante del loro scacchiere e visto che siamo alle soglie del campionato. Si sono dimostrati una società di alto profilo”.

“A malincuore – commenta il ds del Quiliano&Valleggia Antonio Marotta – abbiamo deciso di privarci di Carocci. Pensiamo tuttavia che sia un ragazzo meritevole e per questo siamo felici che possa mettersi alla prova in un campionato importante come l’Eccellenza. Siamo sicuri che farà benissimo. Perdiamo un elemento importante, vero, ma i ragazzi hanno capito l’occasione che gli si è presentato e lo hanno salutato con grande affetto”.