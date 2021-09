Eccellenza: la webcronaca in diretta di Pietra Ligure-Albenga - IVG.it

PIETRA LIGURE 0 – ALBENGA 2 (32′ Carballo, 47′ Saiu)

Pietra Ligure. Padroni di casa alla ricerca del primo successo in campionato. Ospiti determinati a riscattare la sconfitta di sette giorni fa. Al “De Vincenzi” va in scena il match tra Pietra Ligure ed Albenga.

L’allenatore pietrese Mario Pisano opta per questo undici iniziale: Pastorino, Pili, Praino, Tona, Insolito, Basso, Rignanese, Rovere, Giglio, D’Arcangelo, Alfano. A disposizione: Alberico, Corciulo, Barone, Rimassa, Giani, Barchi, Metalla, Ballone, D’Aiuto.

Mister Lupo risponde così: Vernice, Barisone, Sancinito, Rudi, Carballo, Saiu, Natella, Gargiulo, Campelli, Graziani, Virga. A disposizione: Scalvini, Calcagno, Lupo, Di Bella, Gibilaro, Belvedere, Mariani, Capello, Graziani.

La partita

1′ Fischio d’inizio, si comincia!

2′ Inizio già ricco d’intensità, con manovre rapide da entrambe le squadre

4′ Calcio di punizione per L’Albenga con un ottimo cross di Sancinito: respinta e calcio d’angolo ingauno

5′ Ripartenza Pietra! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo a sfavore i biancoblu ripartono con Rovere involato verso la porta: para Vernice

8′ Ammonito Rudi, reo di aver interrotto una ripartenza

11′ Iniziano a cantare i tifosi bianconeri, arrivati poco fa

13′ Ammonito anche D’Arcangelo nelle file del Pietra

15′ PALO DELL’ALBENGA! Serie di cambi di gioco e cross finale di Sanciito: Natella impatta e colpisce il legno

16′ Partita molto accesa in questi primi 16 minuti di gioco

20′ Rimane a terra Gargiulo per un primo momento, poi si rialza e il pallone viene riconsegnato all’Albenga

22′ Altra ammonizione, stavolta è il numero 9 ingauno, Carballo, ad essere inserito nel taccuino del direttore di gara

25′ Continuano gli attacchi dell’Albenga con un Pietra ben schierato in campo a resistere

27′ E arriva anche la quarta ammonizione della gara: stavolta è Tona a ricevere il giallo

29′ OCCASIONE ALBENGA! Calcio piazzato di Sancinito che taglia tutta l’area di rigore senza però nessuno a sfruttare la bella palla dell’ex Albisola

31′ PIETRA PERICOLOSO IN AVANTI! Rovere serve Insolito con una palla invitante, il numero 7 colpisce bene ma la palla finisce di poco a lato

32’ALBENGA IN VANTAGGIO! Errore difensivo del Pietra che spiana la strada a Carballo, spedendo il pallone dentro la porta nonostante un vano tentativo di salvataggio

35′ Fallo di mano di Gargiulo che ferma una ripartenza per il Pietra: calcio di punizione e giallo per il numero 20

37′ Pietra voglioso di riprendere il risultato che alza il proprio baricentro, altro calcio d’angolo per i padroni di casa

39′ PALO DELL’ALBENGA! Destro a giro di Graziani che si stampa sulla traversa

42′ Incontenibile Lupo in panchina: il tecnico bianconero non smette di dare indicazioni ai suoi ragazzi, quasi senza perdere la voce

44′ ALBENGA IN DIECI! Entrata dritta sull’uomo a meta campo di che porta di Rudi che lascia i suoi in inferiorità numerica con una partita ancora apertissima

45′ Rovere tenta il dribbling al limite dell’area e viene stese: calcio piazzato importante per i padroni di casa, che si trasforma in un nulla di fatto per il fallo in attacco biancoblu

E dopo 45 minuti di grande intensità termina il primo tempo al De Vincenzi: l’Albenga sta conducendo 1-o grazie alla rete di Carballo, ma rimasta in dieci uomini per la doppia ammonizione di Rudi. Ci sarà da divertirsi nel secondo tempo, a tra poco!

Tutto pronto! Inizia il secondo tempo con una modifica: nell’Albenga entra Gibilaro al posto di Graziani.

2′ IL RADDOPPIO DELL’ALBENGA CON SAIU! Ripartenza letale dei bianconeri con l’inserimento di Saiu che fulmina un non impeccabile Pastorino. Grande abbraccio collettivo con mister Lupo, travolto dai suoi ragazzi

6′ Pisano chiama i suoi ad alzare il baricentro alla ricerca del gol che riaprirebbe l’incontro

12′ Cambi anche per i biancazzurri: Gambetta e Barone per D’Arcangelo e Tona

13′ Pietra che prova a riversarsi in avanti, come da ordini del tecnico andorese, ma l’Albenga difende bene

16′ Alcune imprecisioni liberano Saiu alla conclusione che finisce di poco a lato

17′ Ammonito Gambetta per un intervento duro vicino all’area tecnica di Pisano

18′ Altri cambi per Pisano che sostituisce Alfano con Metalla

22′ Si schiarisce il cielo sopra il De Vincenzi dopo un primo tempo condizionato dalle ombre del mal tempo che ha colpito la nostra regione, fortunatamente senza alcuna goccia d’acqua caduta