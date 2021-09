Eccellenza, “El Pitu” Pastorino lancia la Cairese: 2-1 all’Alassio e tre punti conquistati - IVG.it

Alassio. Oggi è andato in scena un anticipo valido per la terza giornata del campionato di Eccellenza targato 2021/2022. A sfidarsi sono state Alassio e Cairese, due formazioni con obiettivi diversi accomunate però nella gara odierna dalla medesima volontà: vincere per rendere orgogliosi i propri tifosi.

Per fare ciò mister Luciani si è affidato a Chinchio, Bruzzone, Lombardo, D. Coulibaly, Invernizzi, I. Coulibaly, Passalaccqua, Cordano, Gargano, Pondaco (cap.) e Fasce. In panchina si sono accomodati Ben Ayech, Vargiu, Cafiero, Leandri, Panarello, Parodi, Noceti, Toriello e Cotrona.

Bresci invece ha risposto con Moraglio, Colombo, Brignone, Boveri, Doffo, Facello, Grandoni, Durante, Poggi, Pastorino e Saviozzi (cap.). A disposizione vi erano Avolio, Turco, Prato, Diamanti, Tamburello, Briano, Berretta, Carocci e Siri.

A sbloccare un primo tempo contratto ci ha pensato un’autorete di Cordano, sfortunato nello sbagliare porta regalando il vantaggio agli avversari. Nella seconda frazione invece pronti via con i gialloneri che hanno saputo immediatamente colpire grazie alla rete di Gargano, abile al 50’ a cogliere impreparata la difesa della Cairese. Al 73’ però, quando alcuni sembravano ormai essersi rassegnati al pareggio, “El Pitu” Leonardo Pastorino dagli undici metri non ha sbagliato regalando ai suoi una vittoria tanto importante quanto sofferta.

6 punti in classifica e primato momentaneo ritrovato dopo il turno di riposo dunque per la Cairese, formazione tra le più accreditate nell’agguerrita lotta promozione. Altra sconfitta invece per l’Alassio di mister Luciani, compagine ancora inchiodata a zero punti in classifica dopo tre turni.