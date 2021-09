Eccellenza "A": temi e terne arbitrali della terza giornata - IVG.it

“Caccia alle imperiesi”. Potrebbe essere questo il titolo della terza giornata del torneo di Eccellenza. In realtà, di fuga non si può ancora parlare, ma le compagini della nostra provincia devono fare attenzione a non indugiare troppo.

Sono infatti il Ventimiglia e il Taggia le squadre che guidano il girone A di Eccellenza. Entrambe le formazioni hanno vinto i due incontri disputati. I primi saranno impegnati sul campo della Genova Calcio, apparsa tonica contro il Finale (che osserverà il turno di riposo), mentre i secondi ospiteranno il Varazze Don Bosco, galvanizzato dal successo di misura sull’Alassio.

L’altra squadra che può ambire a rimanere a punteggio pieno è la Cairese. I gialloblù hanno vinto 3 a 0 all’esordio in casa contro il Varazze e nell’anticipo di domani, che arriva dopo il turno di riposo, saranno in casa dell’Alassio. Le vespe hanno perso i due incontri disputati fino a questo punto. Una formazione allestita in modo abbastanza bizzarro – si allenano a Sori – che però ha dimostrato di essere più competitiva della squadra dell’ottobre scorso.

Cercheranno la prima vittoria l’Ospedaletti e l’Arenzano ma anche il Pietra Ligure, che ospiterà l’Albenga. Gli uomini di Lupo hanno perso settimana scorsa contro il Taggia. La squadra ha subito molte modifiche rispetto agli anni passati e dopo la ministagione a luci e ombre dello scorso anno è ancora difficile inquadrarne il livello.

Le terne arbitrali

Alassio – Cairese: Del Panta di Imperia coadiuvato da Trucco e Grossi di Imperia

Genova Calcio – Ventimiglia: Rodighiero di Vicenza coadiuvato da Penasso di Albegna e Roscelli di Chiavari

Ospedaletti – Arenzano: Conti di Genova coadiuvato da Verni di Genova e Lazzarotti di Genova

Pietra Ligure – Albenga: Bello di La Spezia coadiuvata da Nista di La Spezia e Cucchiar di La Spezia

Taggia – Varazze: Ferretti di Genova coadiuvato da Trajanovski di Novi Ligure e Delfino di Albenga

Classifica: Ventimiglia e Taggia 6; Finale 4; Varazze, Albenga e Cairese 3; Pietra, Genova Calcio, Arenzano 1; Ospedaletti e Alassio 0.