Eccellenza "A": cade l'Albenga, primo hurrà per il Varazze,"x" per Finale e Pietra - IVG.it

Seconda giornata di Eccellenza, girone “A”. L’Albenga ha perso in casa contro il Taggia. Il Finale, l’altra squadra vittoriosa alla prima, ha impattato 1 a 1 contro la Genova Calcio, all’esordio stagionale. Con la Cairese a riposo, rimangono così in testa il Ventimiglia e il Taggia. Muovono la classifica Pietra Ligure e Arenzano, pareggio con gli occhiali dopo le sconfitte d’esordio. Pronto riscatto del Varazze. Ai nerazzurri bastato un goal di Damonte per fare bottino pieno contro l’Alassio, più battagliero rispetto alla scorsa stagione, ma ancora a secco di punti.

Albenga 1 (Sancinito) – Taggia 2 (Negro, Gambacorta)

Albenga: Vernici, Sancinito, Rudi, Saiu, Gibilaro, Rossi, Gargiulo, Arcidiacono, Campelli, Graziani T, Virga. A disposizione: Scalvini, Barisone, Calcagno, Lupo, Di Bella, Belvedere, Mariani, Capello, Graziani G. Allenatore: Lupo.

Taggia: Laura, Cortese, Elkamu, Sadki, Ravoncoli, Fiuzzi, Travella, Gallo, Scappatura, Miceli, Gambacorta. A disposizione: D’Ercole, Rotolo, Negro, Grandi, Salmaso, Orengo, Rovella, Bucarelli, Carletti. Allenatore: Siciliano.

Arenzano 0 – Pietra Ligure 0

Arenzano: Berruti, Cosentino, Boggiano, Damonte, Baroni L, Pirozzi, Rampini, Lupi, Minardi, Craviotto, Fossati. A disposizione: Catanese, Baroni F, Calcagno, Cistaro, Mancini, Bisio, Oggianu, Terlizzi, Tobia. Allenatore: Corradi.

Pietra Ligure: Pastorino, Pili, Praino, Tona, Insolito, Basso, Rignanese, Rovere, Giglio, D’Arcangelo, Alfano. A disposizione: Alberico, Corciulo, Barone, Rimassa, Giani, Barchi, Metalla, Ballone, D’Aiuto. Allenatore: Pisano.

Finale 1 (Debenedetti) – Genova Calcio 1 (Parodi)

Finale: Porta, Caligaris, Fazio, Galli, Scarrone, De Benedetti F, Faedo, Odasso, Rocca, Debenedetti A, Garibbo. A disposizione: Stavros, Arzarello, Grossi, Marangi, Murrizi, Renda, Vierci, Tripodi, Fabbri. Allenatore: Buttu.

Genova Calcio: Dondero, Calvi, Pittaluga, Boero, Capotos, Orlando, Serinelli, Cappannelli, Parodi, Ilardo, Testore. A disposizione: Brina, Tussellino, Palmisano, Bruzzone, Lupi, Bolesan, Amirante, Riggio, Morando. Allenatore: Maisano.

Varazze 1 (Damonte) – Alassio 0 (La cronaca del match qui)

Varazze: Faggiano, P. Cavallone, Damonte, Severi, Andreoni, Patrone, Bottino, Brini, Perasso, G. Cavallone, Caruso. A disposizione ci sono Parodi, Petrone, Farci, Rossi, Bettella, Daudo, Filippone, Aiello, Iardella. Allenatore: Berogno.

Alassio: Chinchio, Cutrona, Lombardo, D. Coulibaly, Invernizzi, I. Coulibaly, Passalacqua, Cordano, Gargano, Pondaco, Toriello. A disposizione: Ben Ayech, Bruzzone, Cafiero, Leandri, Panarello, Parodi, Noceti, Bazzarini, Oviahon. Allenatore: Luciani.

Il programma del campionato ha visto prevalere il Ventimiglia sull’Ospedaletti nel derby tutto imperiese. I frontalieri si sono imposti per 2 a 1 grazie a una doppietta di Ala. La rete orange è stata messa a segno da Biffi. La Cairese ha riposato.

Questa la classifica dopo due turni: Ventimiglia e Taggia 6; Finale 4; Varazze, Albenga e Cairese 3; Pietra, Genova Calcio, Arenzano 1; Ospedaletti e Alassio 0.