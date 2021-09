E dopo le amministrative tocca al Consiglio provinciale: entro l'anno le elezioni - IVG.it

Provincia. Un 2021 con altre votazioni all’orizzonte… Seppur in forme e modalità differenti, compreso il loro peso politico: dopo le elezioni amministrative del 3-4 ottobre prossimo, nel savonese sono in programma anche le consultazioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio provinciale, ormai in scadenza dallo scorso 27 gennaio.

Per Palazzo Nervi è stata attuata la proroga, dovuta sia all’emergenza Covid quanto alla concomitanza con le elezioni comunali, così come per altri parlamentini provinciali. L’Upi – Unione Province Italiane – aveva chiesto e ottenuto un ulteriore slittamento.

L’attuale Consiglio è ormai al capolinea della sua avventura, con il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri che dovrà a breve indire le consultazioni secondo la norma in vigore: la legge Delrio indica per il Consiglio provinciale una elezione ogni due anni a suffragio ristretto, solo dai sindaci e dai consiglieri comunali del rispettivo territorio provinciale. Per il savonese si tratta di eleggere 10 consiglieri associati a liste di raggruppamento.

Niente cambio di presidenza, invece, in quanto la nomina avviene ogni 4 anni: il presidente Olivieri terminerà il suo mandato nel 2022.

Il nuovo Consiglio provinciale sarà comunque eletto con i nuovi componenti dei Comuni al voto tra qualche giorno. E se è pur vero lo “spirito bipartisan” dell’azione provinciale, è altrettanto vero che l’esito delle amministrative e la definizione delle liste in campo, con la scelta dei consiglieri da parte degli amministratori locali, rappresenta comunque un test politico-istituzionale per il savonese.

Nel decreto governativo sul rinvio, di fine marzo scorso, era stato inserito l’emendamento che prevedeva il rinvio delle elezioni dei Consigli Provinciali in scadenza nell’anno 2020 e nei primi 6 mesi del 2021 entro sessanta giorni dal turno annuale ordinario delle imminenti elezioni amministrative.

Dunque, se non ci saranno variazioni, entro i primi di dicembre è indicato il termine ultimo per le elezioni di secondo grado.

Già per il 2021, quindi, è previsto il rinnovo del Consiglio provinciale: “La data esatta, ovvero i 60 giorni dall’elezione ufficiale dei consiglieri e del sindaco dei Comuni che andranno al voto, dipenderà dall’andamento delle amministrative a Savona, se ci sarà ballottaggio o meno” ha detto il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“In un caso o nell’altro, comunque, si può dire che entro il 2021 si avrà il rinnovo dell’assemblea provinciale” ha concluso Olivieri. E una volta esaurita l’onda lunga delle amministrative si cominceranno a delineare gli schieramenti in campo in vista del voto.