Doppio incidente in A10, feriti e viabilità in tilt - IVG.it

Ponente. Due incidenti sull’autostrada A10 questa mattina in due tratti differenti, con pesanti conseguenze per la viabilità: traffico in tilt con code e forti rallentamenti.

Il sinistro più grave si è verificato intorno alle 12.00 tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Francia. Secondo quanto appreso sono rimasti coinvolti un’auto, finita nella corsia opposta a seguito di un cambio di carreggiata e un furgone.

Le cause sono ancora in fase di accertamento: sul posto sanitari e militi della Croce Verde di Finalborgo e della Croce Bianca di Finale Ligure con due ambulanze. Due le persone rimaste ferite, soccorse e trasportate all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: non ha riportato gravi traumi o ferite e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Circolazione autostradale ancora bloccata per consentire i soccorsi e l’intervento del personale di Autofiori per il ripristino della carreggiata e del tratto interessato dall’incidente. Ad ora sono segnalati 3km di coda tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Francia.

Nessun ferito, invece, nel secondo incidente avvenuto nel tratto Andora e il casello albenganese, ma si registrano 9km di coda tra San Bartolomeo al Mare e Albenga in direzione Savona e altri 7 km tra Albenga e Andora in direzione Francia, a seguito anche di lavori.