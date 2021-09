Dogo argentino lo azzanna al braccio e all'addome: lo stava accudendo per un amico - IVG.it

Loano. Stava accudendo il cane di un amico, andato in vacanza, quando ieri nel tardo pomeriggio, all’improvviso, probabilmente innervosito da qualcosa, il dogo argentino lo ha aggredito mordendolo al braccio e all’addome.

Tempestivo l’intervento della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito: i militi, una volta giunti nell’abitazione sulla alture di Loano, in via Bulaxe, hanno trovato il 50enne che perdeva molto sangue a causa delle ferite profonde e lo hanno trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è rimasto in osservazione. Per fortuna, nonostante si tratti di una razza dalla corporatura molto muscolosa, l’uomo non è in pericolo di vita.

Per quanto riguarda l’animale, è stato calmato e legato da un milite della Croce Bianca che al suo arrivo lo ha trovato all’esterno delle casa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a consegnarlo ai veterinari per metterlo in sicurezza e fare tutti gli accertamenti del caso. Ora si procederà con le indagini.