Diocesi Albenga-Imperia, le nuove nomine del vescovo Guglielmo Borghetti - IVG.it

Ponente. Nei giorni scorsi, durante l’assemblea del clero e durante la solennità di san Maurizio ad Imperia, il vescovo Guglielmo ha reso noti i nomi di alcuni sacerdoti e diaconi che nelle prossime settimane cominceranno il loro servizio pastorale presso alcune parrocchie.

A seguito del trasferimento di don Cesare Donati a parroco delle parrocchie di Ortovero e Pogli, don Armando Nania è diventato parroco della piccola Cenesi, mentre l’altra parrocchia lasciata da don Cesare, Boissano, vedrà l’arrivo di don Paul Jean Jacques Penda, attuale vice parroco in Loano san Giovanni Battista.

Don Carmelo Galeone continuerà ad essere il cappellano dell’ospedale Santa Corona in Pietra Ligure e nel contempo diventerà vice parroco della parrocchia di San Pietro in Borgio Verezzi.

Don Gianluigi Peirano, lascia l’attuale incarico di vice parroco della concattedrale di san Maurizio in Imperia, per diventare parroco di Artallo e Poggi e continuare ad essere il cappellano dell’ospedale civile di Imperia.

Il posto di don Gianluigi come vicario della concattedrale sarà occupato da don Fabio Ragusa. Il loanese Giacomo Porro, diventato diacono il 1° luglio, pur continuando gli studi a Genova fino all’ordinazione presbiterale, nei fine settimana andrà a sostegno delle attività pastorali della cattedrale san Michele in Albenga. L’altro diacono, Andrea Allegro, anche lui, in attesa dell’ordinazione presbiterale presterà aiuto nella parrocchia di sant’Antonio abate in Diano Marina.