Dichiarato spento l'incendio a Cisano: bonifica completata e proseguono le indagini - IVG.it

Cisano Sul Neva. La battaglia con le fiamme è finalmente finita dopo i giorni di emergenza e la successiva azione di bonifica: ieri sera l’incendio di vaste dimensioni, che pochi giorni fa ha letteralmente “sventrato” le colline di Cisano sul Neva e alle spalle di Albenga, è stato dichiarato definitivamente spento.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti senza sosta, con gli ultimi focolai considerati ancora critici e potenzialmente pericolosi, proseguendo allo stesso tempo l’attività di bonifica della vasta area colpita dal rogo.

Per vigili del fuoco, volontari, militi delle pubbliche assistenze e personale delle forze dell’ordine, che hanno lavorato per riportare la situazione alla normalità, inizia la smobilitazione dal centro di coordinamento operativo istituito nella località dell’entroterra albenganese.

Purtroppo, terminata l’emergenza, si aggrava il bilancio del drammatico incendio: sono oltre 50 gli ettari di bosco bruciati, con conseguenze devastanti per la flora e la fauna locali, come confermato anche dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Emanuele Gissi.

“Stiamo parlando di un grave danno alla macchia mediterranea e agli animali selvatici che popolano i boschi alle spalle di Cisano e Albenga. Per questo è fondamentale sviluppare una azione di prevenzione rispetto a queste situazioni e di tutela del nostro prezioso patrimonio boschivo e ambientale” afferma Gissi.

Il day after dell’incendio a Cisano: la devastazione boschiva

E proseguono anche gli accertamenti e le indagini per risalire alle cause dell’incendio, quasi certamente di natura dolosa: gli inquirenti sono al lavoro su origine e modalità del terribile rogo. La Procura di Savona, che ha aperto un fascicolo per incendio doloso, attende la relazione peritale di carabinieri forestali e vigili del fuoco.

Ora, con la dichiarazione ufficiale sullo spegnimento dell’incendio, si prevede una accelerata riguardo ai riscontri investigativi in atto con l’analisi completa e dettagliata di tutti gli elementi raccolti e che saranno raccolti anche nelle prossime ore.