Da Pontinvrea a Roma in tandem: l'impresa di Thea e Diego - IVG.it

Pontinvrea/Roma. Dal paese di Pontinvrea a Roma in tandem. E’ questa l’impresa in cui si lancia la coppia unita dal matrimonio formata da Thea Grazioli e il marito Diego Rossello. Come ambasciatori sportivi di Pontinvrea, entrambi hanno così deciso di tentare di vincere la sfida di attraversare l’Italia proprio con il particolare mezzo a due ruote.

“I due cittadini si apprestano a compiere un’impresa speciale – affermano dall’ufficio Promozione del paese dell’entroterra savonese -. Nel corso di questa estate la cittadina di Pontinvrea è stata trascinatrice per una ripartenza post Covid in sicurezza, con manifestazioni, tornei sportivi, eventi di spicco di musica e cabaret”.

“Con i suoi numerosi e ben organizzati impianti sportivi, frutto di attenta pianificazione e mirati investimenti da parte dell’amministrazione, Pontinvrea si è meritata addirittura l’onorificenza dell’European Town of Sport 2021” aggiungono, poi l’augurio: “Facciamo un grande in bocca al lupo agli ambasciatori sportivi pontesini, testimoni speciali dei valori del benessere e dello sport tanto importanti a Pontinvrea”.