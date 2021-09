Crossfit Albenga, ennesima medaglia e possibilità di qualificazione ai Campionati Mondiali conquistata per coach Augusto Gesso - IVG.it

Albenga. Un’altra medaglia si aggiunge al palmarès della palestra Crossfit Albenga, un riconoscimento conquistato dal pioniere, nonché coach proprietario, Gesso Augusto.

La gara in questione si è svolta il weekend del 18 e 19 settembre a Genova, nella suggestiva località del porto antico e ha visto scontrarsi più di 200 team composti da due persone. “Un altro weekend di conquiste e soddisfazioni, dove alcuni atleti della mia palestra hanno fatto il loro esordio in campo gara. Il mio obiettivo è quello di far conoscere a gran voce l’efficacia psicofisica di questo sport. Non tutti infatti sanno che, l’allenamento funzionale alla base del CrossFit, è oggi un pilastro nelle programmazioni atletiche di diverse discipline, dal ciclismo, all’atletica, al calcio, ecc. – ha dichiarato coach Gesso.

Grazie alla sua completezza, rimane sempre lo sport ideale anche per chi non ha ambizioni competitive, per i ragazzi in crescita, donne e uomini di ogni età, formando inoltre a livello di fitness” ha concluso l’intervistato.

Gesso Augusto si è presentato in team con Ada Destri, coach di CrossFit La Spezia, coppia che ha terminato la competizione in seconda posizione assoluta strappando un biglietto per le finali nazionali che decreteranno i rappresentanti italiani alla coppa del mondo.