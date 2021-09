Cristian Cattardico ha le idee chiare: "Il Savona deve puntare a vincere tutte le competizioni" - IVG.it

Il Savona ha vinto 2 a 1 contro il Quiliano&Valleggia. Vantaggio per gli striscioni ottenuto grazie a una rete di Andrea Vittori al quale gli avversari hanno risposto con il goal di Ottonello. I tre punti sono stati ottenuti nella ripresa grazie alla marcatura di Gamba.

“Tornare a giocare a calcio è un’emozione forte dopo due anni di problemi. Speriamo che sia solo l’inizio. La cosa più bella è stata vedere il pubblico sugli spalti”, esordisce mister Cristian Cattardico.

Un’estate tormentata per il club, nel corso della quale ha tenuto banco la questione campo da gioco. “Noi pensiamo soltanto a giocare. Le situazioni esterne non ci devono riguardare. Abbiamo pensato ad allenarci e a crescere come squadra. Il Savona deve arrivare in fondo a tutte le competizioni. Tornando al pubblico, devo dire che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto. Savona merita categorie più alte”, ha concluso l’ex tecnico di Bragno e Alassio.

