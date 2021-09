Covid, sottosegretario Costa: "Estensione a dodici mesi validità green pass è ulteriore importante passo avanti" - IVG.it

Liguria. E’ stato approvato in Commissione oggi l’emendamento per estendere da 9 a 12 mesi la validità del green pass per i vaccinati con due dosi e per i guariti vaccinati con una dose. A dirlo è il sottosegretario ligure di Stato alla salute, Andrea Costa.

Si tratta, commenta il politico, di “un’ulteriore buona notizia verso il percorso di recupero della normalità. Una tappa importante che offre maggiori rassicurazioni e ulteriore serenità ai primi vaccinati”.

“La politica si è assunta ancora una volta la responsabilità di decidere, sulla scorta delle indicazioni e delle valutazioni scientifiche del Cts che confermano l’efficacia e la validità del certificato verde – continua Costa, poi conclude -. Auspichiamo che l’aula della Camera e del Senato procedano celermente all’approvazione di questo decreto”.