Covid, sono quattro i decessi registrati oggi in Liguria. Nel savonese numeri stabili - IVG.it

Liguria. Sono 59 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Liguria. Il dato è offerto dal bollettino regionale odierno e si riferisce a 3.489 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.381 tamponi antigenici rapidi.

I nuovi positivi registrati sono così distribuiti: 17 in provincia di Genova (13 in Asl 3 e 4 in Asl 4), 5 in Asl 2 savonese, 17 in Asl 1 imperiese e 18 in Asl 5 spezzina. Due i casi non riconducibili a una residenza in Liguria.

Al momento quindi i casi “attivi” di Coronavirus in Liguria sono 2.441, in calo di 82 unità rispetto a ieri. Negli ospedali i posti letto Covid occupati sono 81 di cui 5 in terapia intensiva: si tratta di un andamento sostanzialmente stabile anche se in lieve calo in questi ultimi giorni.

A casa sono seguiti 1.239 pazienti, con cure domiciliari o senza sintomi: si tratta di 108 persone meno di ieri. Sono 1.251 i liguri in “sorveglianza attiva” in quanto venuti a contatto con caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti sono 137.

Purtroppo si contano 4 decessi: tre all’ospedale Galliera e uno all’ospedale Villa Scassi. Il più giovane aveva 60 anni, il più anziano 93.

In Liguria la campagna vaccinale sono state somministrate fino a oggi 2.107.922 dosi. Nelle ultime 24ore sono state somministrate: 5.553 dosi Pfizer/Moderna e 89 Astrazeneca. Il sistema regionale ha somministrato l’87% delle dosi a disposizione.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 335 (-17). Le persone ricoverate in ospedale sono ancora 23 (come ieri). Un paziente è ricoverato in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 324 (+23).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 309.779 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 928 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 150.987. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.955 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 3 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.591 persone.