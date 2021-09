Covid, si arresta la risalita dei contagi nel savonese: in calo anche gli ospedalizzati - IVG.it

Liguria. Sono 131 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.241 tamponi molecolari e 3.608 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione. In calo gli ospedalizzati (92, cioè un meno di ieri). Non si registrano decessi.

Per quanto riguarda le strutture genovesi, si contano 19 ricoverati al San Martino (di cui 4 in terapia intensiva), uno meno di ieri, e 18 al Galliera (2 in terapia intensiva), uno meno di ieri. Due ricoverati al Gaslini, altri due a Sestri Levante (uno meno di ieri). In isolamento domiciliare 1.730 persone, 21 meno di ieri. Il bilancio dei morti resta a 4.389 da inizio emergenza.

I positivi attuali sono 2.937 in tutta la Liguria, 26 meno di ieri con 157 nuovi guariti, di cui 1.383 residenti in provincia di Genova. I nuovi contagi sono per la maggior parte in provincia di Genova (56), poi Imperia (25), Savona (22) e La Spezia (21). Non riconducibili alla residenza in Liguria 7 nuovi contagi.

Nelle ultime 24 ore sono stati inoculati 6.625 vaccini. Somministrate 2.059.144 dosi su 2.385.328 consegnate, cioè l’86%. Sono state immunizzate 821.990 con Pfizer e Moderna, 143.037 con AstraZeneca e Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 348 (+2). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 24 (-2). Due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 245 (+11).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 302.273 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 723 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 147.220. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.935 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 11 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.570 persone.