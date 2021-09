Covid, si allunga l'elenco dei sanitari no vax nel savonese: 57 i dipendenti sospesi - IVG.it

Savona. Ad oggi sono in totale 57 i sanitari “no vax” sospesi nel savonese. Una cifra aumentata di 20 unità rispetto ad una ventina di giorni fa, quando il provvedimento era stato preso nei confronti di 37 dipendenti. Ma il numero nei prossimi giorni potrebbe ancora crescere con il proseguire dei controlli sia all’interno dell’azienda sanitaria locale che nel privato.

Allo scattare delle procedure erano state inviate circa 2mila lettere di richiamo, ma successivamente in molti hanno deciso di immunizzarsi e altri hanno presentato il certificato medico che li esenta dalla vaccinazione per problemi di salute. Quest’ultimi sono stati ricollocati in posti di lavoro che non prevedono contatti con il pubblico.

Mentre chi non rispetta le disposizioni del decreto aprile, che prevede l’obbligo vaccinale, scatta la sospensione senza retribuzione almeno fino al 31 dicembre 2021, data fissata (per ora) come fine dell’emergenza sanitaria.

Una misura quella presa dal governo che fin da subito aveva destato preoccupazione, in quanto si temeva che il calo dell’organico potesse causare disservizi. Una problematica che, però, secondo quanto aveva dichiarato l’Asl2, non dovrebbe verificarsi nel savonese, dove “è in corso una riorganizzazione delle attività” e “sono state avviate le procedure per acquisire l’autorizzazione regionale per la sostituzione del personale che avverrà attraverso bandi di mobilità e avvisi a tempo determinato”.

Aumentano i provvedimenti, ma non si placcano le proteste dei no vax, ieri a Genova un gruppo si è riunito davanti alla sede dell’Ordine dei medici, ma anche a Savona alcuni operatori la scorsa settimana hanno preso parte allo sciopero organizzato da Cub e Anief in occasione del rientro a scuola. Una battaglia che non sembra fermarsi, soprattutto dopo l’introduzione dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, a partire da ottobre.